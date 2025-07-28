Прохор Шаляпин угодил в скандал, засняв подругу загорающей на пляже. Россияне осудили артиста за новый ролик в соцсети.

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Прохор Шаляпин наслаждается отдыхом в Сочи с подругой по имени Лариса. Певец опубликовал ролик, снятый у бассейна, во время которого он показал сначала себя, а затем приятельницу в розовом купальнике. В этот момент женщина находилась на лежаке и загорала. Увидев ролик, россияне раскритиковали Прохора, который, по их мнению, выставил Ларису не в самом лучшем свете.

«Увидеть красоту в самых неожиданных местах — это талант. У меня у одной чувство, что женщина даже не знает, что ее снимают?» — написали подписчики.

Однако сам Прохор не согласился с критикой. Он напомнил, что все люди ходят на пляж в купальниках.

«Вы что, на пляже не бываете, что ли? Люди в купальниках, и Лариса в хорошей форме, что смешного тут, я не понимаю», — высказался артист.

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