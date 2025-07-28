Александр Петров с женой устроили европейские каникулы

Актер Александр Петров устроил своей супруге, артистке Виктории Антоновой тур по Европе. Как сообщает Starhit, артисты успели посетить Испанию, Италию и Швейцарию, а кадрами с отдыха пара делится в социальных сетях.

Петров и Антонова проводят много времени вместе: в перерывах между съемками артист присматривает за сыном, а на публику часто выходит в компании жены. Кроме того, актер часто балует избранницу и в этот раз решил отвезти ее в Европу. Виктория призналась, что всегда хотела посетить Швейцарию, и супруг смог воплотить ее сокровенное желание в жизнь.

Поклонники в комментариях отметили, что Петров и Антонова очень хорошо смотрятся вместе. Фанаты отмечают их гармоничность и красоту Виктории.

Напомним, что Петров и Антонова поженились в 2023 году. Совсем недавно, 6 апреля 2025 года, у супругов родился сын Федор. Для обоих артистов это первый брак — в прошлом Петров помолвился с актрисой Ириной Старшембаум, однако пара рассталась, так и не сыграв свадьбу.