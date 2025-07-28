На одном из домов Петербурга появилась памятная табличка в честь Ксении Собчак

В Санкт-Петербурге появилась памятная табличка в честь Ксении Собчак, сообщает «Фонтанка».

Табличка появилась по адресу Кустодиева, 20, ее автор неизвестен.

«Здесь провела свое детство Ксения Анатольевна Собчак, родившаяся 5 ноября 1981 года, скорпион и светская львица, самостоятельно прошедшая путь от балетного класса Мариинки до президентской гоночной дорожки. Женское лицо четвертой власти!» — гласит табличка.

Председатель правления ЖСК-818 Сергей Ткаченко заявил, что семья Собчак жила в доме до 1990-го года, а Анатолий Собчак был председателем собрания дома.

При этом дворник сообщил, что недавно видел табличку валяющейся на улице. По всей видимости, она висела на доме пару дней.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде может появиться памятник Владимиру Жириновскому. С соответствующим предложением выступил депутат областного Заксобрания Антон Ананьин. Монумент предлагается установить на территории сквера, расположенного по проспекту Гагарина. Самому скверу также предлагается присвоить имя Жириновского.