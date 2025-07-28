Бородин «разнес» оскандалившегося Сергея Лазарева

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко раскритиковал Сергея Лазарева, угодившего в скандал после недавнего концерта в Сочи. В своем Telegram-канале политик возмутился, что «наши дети должны смотреть на эту вакханалию и разврат».

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Состоявшийся недавно концерт Сергея Лазарева в Сочи обернулось скандалом: одна из зрительниц раскритиковала мероприятие за плохую организацию и провокационные номера, которые не предназначены для детей. Поведение певца на сцене резко осудил Виталий Бородин. Глава ФПБК отметил: нынешние артисты не могут достойно выходить на сцену, вместо этого устраивая «грязь» и «разврат».

«Вот не могут выйти как нормальные люди на сцену, спеть красиво, патриотично. Нет! Нужно обязательно устроить разврат, грязь, зная, что на данном мероприятии могут находиться дети, которые будут смотреть эту западную вакханалию. Почему наши дети должны смотреть на этот разврат, не понимаю», — возмутился Виталий Бородин.

Политический деятель задался вопросом: «Это болезнь или диагноз, проявление их таланта? Что это?» Виталий Бородин также посоветовал Сергею Лазареву съездить на Северный Кавказ «для обмена опытом» — там бы ему «рассказали, как нужно правильно выходить на сцену перед детьми и какие ценности нести в общество».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов призвал оскандалившегося Сергея Лазарева уйти со сцены: «Он из этой плеяды артистов, которые прям надоели уже».