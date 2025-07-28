Семенович резко ответила на критику романа с женатым мужчиной

Актриса Анна Семенович ответила хейтерам, которые заявили, что она увела из семьи своего возлюбленного Дениса Шреера. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», в соцсетях она заявила, что мужчина «не баран» и его невозможно откуда-то увести.

Напомним, что Семенович представила Шреера публике в июне 2024 года. Мужчина занимается бизнесом, а в прошлом был женат на Марии Шреер. Женщина продолжает воспитывать их общего сына.

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«Начали давать советы, как нужно одеваться, что нужно есть, как нужно стройнеть, что я увела его из семьи… Мужчина — не баран, его невозможно увести откуда-то. Обычно уходят оттуда, где уже плохо, где отношения себя изжили. Нам уже за 40 обоим, естественно, у нас были прошлые отношения», — заявила Семенович.

Артистка добавила, что у нее с Денисом любовь, которая «негаданно настала», а в такой ситуации люди хотят быть вместе.