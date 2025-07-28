Наталья Подольская высказалась об отношениях с Владимиром Пресняковым

Наталья Подольская рассказала об отношениях с мужем Владимиром Пресняковым спустя 15 лет брака. Певица призналась: секрет их гармонии заключается не столько в любви, сколько в умении быстро мириться после ссор. Об этом пишет The Voice.

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Артисты считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Говоря о качествах, которые помогли им построить крепкую семью, Наталья Подольская выделила способность быстро мириться. По словам певицы, это порой даже важнее чувств.

«Ну, про любовь и уважение не говорим, это не качества, а чувства. А качества… Первое — умение ставить себя на его место в спорных ситуациях. Второе — способность мириться так же быстро, как ссориться. Лучше всего без дополнительных выяснений. Но тут он лучше меня. Третье — смеяться вместе как можно чаще», — заявила Наталья Подольская.

Напомним, звездная пара состоит в браке с 2010 года. У Натальи Подольской и Владимира Преснякова двое детей — 10-летний Артемий и 4-летний Иван. В этом году артисты отметили 20 лет со дня знакомства и 15-ю годовщину свадьбы.

Ранее Наталья Подольская призналась, что начала встречаться с еще женатым Владимиром Пресняковым: «Я не хотела быть разлучницей, я тогда только начинала путь».