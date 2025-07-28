Вайкуле призвала дать Украине оружие «вместо музыки»

Латвийская певица Лайма Вайкуле в ходе музыкального фестиваля в Юрмале призвала дать Украине оружие, чтобы «война побыстрее закончилась». Видеозапись ее слов опубликовал Telegram-канал Радио Sputnik.

Певица пожелала, чтобы «война побыстрее закончилась», подчеркнув, что «нет ничего важнее этого».

При этом на предположение своего собеседника, что музыка поможет достичь мира, певица заявила, что «лучше дайте оружие Украине».

После начала российской спецоперации Лайма Вайкуле не раз выступала в поддержку Украины. В частности, в 2022 году во время концерта в Литве она вышла на сцену с украинским флагом. Позже в одном из интервью певица заявила, что «содержала филармонии, содержала Советский Союз, выпуская свои диски». Она также отмечала, что Россия вместо того, чтобы подражать США и стремиться к их уровню жизни, катится в «дикость».