Родные Тиммы ищут правду о его смерти

Родственники погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы намерены оспорить результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы. Как сообщила адвокат семьи Маргарита Гаврилова, полученное сегодня заключение указывает, что спортсмен с 2023 года страдал депрессией, развившейся на фоне длительной психотравмирующей ситуации.

Согласно документам, у Тиммы отмечались проблемы с алкоголем и склонность фиксироваться на негативных переживаниях с демонстративно-шантажными целями. Эксперты пришли к выводу, что именно психическое расстройство стало причиной его самоубийства. При этом в крови баскетболиста не было обнаружено следов наркотических веществ.

Адвокат семьи заявила, что близкие Тиммы не согласны с этими выводами и планируют добиваться проведения независимой экспертизы. Ранее семья спортсмена уже обращалась в правоохранительные органы с заявлением против бывшей жены Тиммы, певицы Анны Седоковой, обвиняя её в доведении до самоубийства. По словам Гавриловой, брачный договор между Седоковой и Тиммой был составлен "абсолютно кабальным образом".

Янис Тимма, известный баскетболист, выступавший за сборную Латвии и российские клубы, скончался 6 апреля 2024 года в возрасте 33 лет. Обстоятельства его смерти вызвали широкий общественный резонанс. Сейчас семья спортсмена ожидает ответа от правоохранительных органов на своё заявление и готовится к новым экспертизам, чтобы установить все обстоятельства трагедии.