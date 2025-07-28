Продюсер Zivert назвал Мигеля чертом и мышонком из-за критики в адрес певицы

Продюсер певицы Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) Богдан Леонович прокомментировал высказывания хореографа Мигеля (настоящее имя — Сергей Шестеперов), раскритиковавшего артистку. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

До этого Мигель выложил на своей странице часть выступления 57-летней поп-певицы Кайли Миноуг. Он в грубой форме подчеркнул, что с австралийской артисткой не могут сравниться российские исполнители, отдельно упомянув Zivert.

«Черт галимый, ты за метлой следи своей. Видимо, никто не пояснял тебе за то, как вести надо себя по жизни, раз позволяешь себе так базарить густо», — ответил Мигелю Леонович.

Продюсер добавил, что Мигель с уважением относится к Zivert при личных встречах. Представитель певицы также назвал оппонента «мышонком» и пообещал ему «починить кабину», когда появится такая возможность.