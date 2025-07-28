Стало известно, о чем Баталов говорил перед смертью

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Алексей Баталов скончался в 2017 году, и перед смертью признавался, что его «уже почти ничего не радует». В интервью Экспресс газете ученик актера Юрий Маляров раскрыл, о чем тот говорил в последние годы жизни.

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Алексей Баталов преподавал актерское мастерство во ВГИКе с 1975 года, и в числе его студентов был Юрий Маляров, который не только снимался в кино, но и прославился в дубляже. Спустя годы он вспоминает: учиться у артиста было «очень интересно».

«Баталов всегда был суперзвездой и красавцем. Но он много чего не сыграл, например, комедийные роли. Ради учеников от съемок отказывался и нам, студентам, такие потрясающие сцены показывал. С утра до ночи каждый день с ним репетировали», — поделился Юрий Маляров.

В последние годы Алексей Баталов находился в тяжелой депрессии, но категорически отказывался от помощи специалистов. Юрий Маляров рассказал: «Баталов мне как-то сказал перед смертью: „Юра, меня уже почти ничего не радует. Жизнь подходит к концу. Вот машину мне дали, я рад, конечно. Прожил жизнь ярко, но…“»

Говоря о том, что было на душе у актера, его студент раскрыл: он думал о судьбе дочерей Надежды и Марии. Однако, по словам Юрия Малярова, Алексей Баталов «ничего из наследства не оставил» ни старшей наследнице, ни ее детям, ни внукам: «Ведь он любил Надю, это видно было». Отношения артиста с братом Борисом Ардовым также вызывали вопросы.

«Он говорил мне: „Я Леше рассказывал, что сижу совсем без денег. И… ничего“. То есть Баталов даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь ему. Такие вот братья…» — отметил ученик Алексея Баталова.

Актер завершил карьеру в конце 1980-х, сосредоточившись на преподавательской работе. Одним из тяжелых ударов для Алексея Баталова стало его увольнение из ВГИКа в 2007 году, где он преподавал более 30 лет. При жизни у звезды фильма «Летят журавли» были проблемы с сосудами, у него часто кружилась голова. В январе 2017 года состояние артиста ухудшилось, и 15 июня того же года он ушел из жизни в возрасте 88 лет.

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