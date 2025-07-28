Новый роман, скандалы и поддержка оппозиции: что сейчас с Сашей Бортич

Актриса Александра Бортич известна зрителям по ролям в картинах «Духless», «Я худею» и сериале «Полицейский с Рублевки». Недавно она призналась в новых отношениях. News.ru рассказал, что известно о личной жизни артистки и ее политической позиции.

Личная жизнь Бортич

Недавно Бортич перестала скрывать, что встречается с 27-летним актером Давидом Сократяном. В социальных сетях 30-летняя артистка опубликовала несколько фотографий — пара запечатлена целующейся и в недвусмысленных позах.

Отметим, что в прошлом Бортич была замужем. С 2016 года она была в браке с рэпером Меззой (настоящее имя — Вячеслав Воронцов), однако в 2018 году актриса и музыкант разошлись. Позднее Александра начала отношения с предпринимателем Евгением Савельевым, а в 2020 году у пары родился сын. В 2023 году они расстались, однако, по словам Бортич, сохранили дружбу.

Скандалы с участием Бортич

В 2024 году Бортич была раскритикована артистом Никитой Кологривым. Коллега усомнился в идее, что можно стать профессиональным актером, не имея образования, упомянув в этом контексте Александру.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — высказался Кологривый.

В ответ на это Бортич заявила в соцсетях, что у нее действительно нет актерского образования, но она дважды сдавала экзамены в театральное училище и проваливалась. Вместе с тем напрямую упоминать Кологривова в публикации она не стала.

В 2021 году Александра попала в еще один скандал — причиной стала поездка в такси. По словам Бортич, она вызвала бизнес-класс, однако водитель вел себя некорректно и даже высадил ее с ребенком на улице под дождем. Позднее в соцсетях появилось заявление якобы от водителя: в нем в разжигании конфликта обвинили именно артистку. Ни сама Бортич, ни сервис такси не стали комментировать инцидент после этого.

Участие в оппозиционных митингах

Бортич неоднократно принимала участие в митингах российской оппозиции и записывала видео в поддержку ее деятелей. За это артистку требовали выдворить из страны, а режиссер Никита Михалков отмечал, что день работы Александры оценивается в 200 тысяч рублей — он задавался вопросом, чего может не хватать актрисе с таким уровнем дохода в России.

Киновед Александр Шпагин отмечал, что Саше «удивительно повезло», что ее участие в оппозиции, по сути, осталось без внимания профильных органов. По его мнению, высказывания Бортич являются не более чем юношеским максимализмом и показателем отсутствия критического мышления.

Отметим, что Бортич протестовала и против властей Белоруссии, уроженкой которой она является. В 2020 году она приняла участие в протесте, выйдя в Москве на пикет, организованный после очередной победы Александра Лукашенко на выборах президента.