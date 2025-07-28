«Неизвестно, кто здесь проиграл»: Жорин о победе Муцениеце над Прилучным в суде

На прошлой неделе Агата Муцениеце одержала победу над Павлом Прилучным в суде, где решался вопрос о месте жительства их общего сына Тимофея. Решением суда мальчик остался жить с мамой, хотя почти год до этого они редко виделись и всё своё время он проводил с отцом. Прилучный, разумеется, не согласен с таким исходом событий и намерен продолжать борьбу за сына.

© Super.ru

Звёздный адвокат Сергей Жорин прокомментировал порталу «Страсти» решение суда. По его мнению, шансы изначально у экс-супругов были неравны, так как у матери ребёнка всегда больше прав, чем у отца.

«Говорить, что Прилучный проиграл суд, я бы не стал, потому что неизвестно, кто здесь проиграл: он или в целом российское правосудие. В законе четко сказано, что права папы и мамы равны, как и обязанности. Но по факту — это абсолютно не так. Для того чтобы ребёнка оставили с отцом, должны произойти, по мнению суда, какие-то экстраординарные обстоятельства», — таким мнением поделился Жорин.

Он также заявил, что суд и родители должны действовать исходя из интересов ребёнка. И в том случае, если ребёнку более 10 лет, суд обязан учитывать его желания, однако чаще всего предпочтения детей игнорируются.

«Я 25 лет занимаюсь семейными спорами, и я просто по пальцам могу пересчитать те случаи, когда суд выносил нестандартное решение», — заключил собеседник издания.

К слову, Оксана Даниелова, адвокат Прилучного, тоже уверена, что решение было вынесено «вопреки мнению ребёнка» и не считает его справедливым.