Личная жизнь и отношение к СВО: где сейчас Олег Меньшиков?

Народный артист России Олег Меньшиков, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, продолжает выходить на сцену и радовать зрителей. Что известно о жизни актера и о его позиции по конфликту на Украине, разбиралось издание News.ru.

Худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков недавно поехал на отдых в Италию, опубликовав в соцсетях кадры с озера Комо. Публикацию прокомментировала в том числе и певица Алла Пугачева, написав лаконичное - «Кайф!».

При этом 64-летний артист задействован в спектаклях «Сильва», «Комната Адлера», «1900» и «Оркестр мечты. Медь».

Что известно о личной жизни Меньшикова?

Олег Меньшиков в 2005 году официально женился на Анастасии Черновой, которая моложе его на 23 года, однако детей у пары нет.

«Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», - признавался артист.

При этом о политической позиции Меньшикова ничего не известно. Он никак не комментировал специальную военную операцию, подчеркивая, что политика находится вне зоны его интересов и его «вообще не волнует ситуация на Украине».

Слухи о проблемах со здоровьем

В феврале появилась информацию о том, что у Олега Меньшикова выявили онкологическое заболевание, и он проходил спецтерапию. Об этом сообщил тогда Telegram-канал Mash.

Однако руководитель отдела по связям с общественностью Театра имени Ермоловой Ксения Дремова опровергла эти данные.

«Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. (…) Это чушь и бред, который не имеет ничего общего с реальностью», - заявила она.

В 2021 году также появлялись новости о проблемах со здоровьем у Меньшикова после того как возникли осложнения после плановой операции. Актер некоторое время находился в коме.

Олег Меньшиков поделился кадрами из Италии и получил реакцию Аллы Пугачевой

«После комы у меня произошел какой-то сдвиг. Я стал по-другому понимать происходящее. Нет, это не переоценка. Просто возник другой взгляд на все. Не знаю, как это назвать», - рассказывал артист.

Ранее промоутер Алина Краснова и продюсер Евгений Морозов отмечали, что Олег Меньшиков долгое время удерживал самый высокий прайс за один съемочный день. По данным на 2023 год, за 12-часовую смену актер получал 7,5 миллионов рублей. Однако сейчас он редко берет крупные роли и снимается не часто.