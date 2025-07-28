Мать Глуховского* стала одной из самых богатых пенсионерок России

Мать писателя Дмитрия Глуховского* (включен в России в список иноагентов) стала одной из самых богатых пенсионерок России. Он приобрел и оформил на нее элитную квартиру за 200 млн рублей в Хамовниках, сообщает Shot.

Суммарная цена недвижимости 72-летней женщины «теперь составляет почти полмиллиарда рублей», пишет Telegram-канал. Ей принадлежит просторная квартира площадью 81,3 кв. м за 200 миллионов рублей в жилом комплексе White Khamovniki. В этом роскошном доме, расположенном в Олсуфьевском переулке, она также владеет большим машино-местом. Трехкомнатная квартира находится на третьем этаже.

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Канал напоминает, что Глуховский* ранее переписал на мать свои другие элитные квартиры в самом центре Москвы, чтобы их не изъяли в пользу государства. Речь идет, в частности, о жилье на Петровке стоимостью около 210 миллионов рублей (160 и 145 «квадратов»). У женщины также есть загородный дом, расположенный в Одинцовском районе. Его площадь составляет примерно 150 квадратных метров, а стоимость — около 30 миллионов рублей.

«Имущество на 440 млн рублей — это, конечно, хорошо. Вот только бедной женщине не хватает денег, чтобы оплачивать коммуналку на всех этих дорогущих объектах. Она числится должницей и даже проиграла в суде. На ней висит около 360 тысяч рублей», — отмечает канал.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом