Шнуров назвал свой секретный хит «кодом человечества»

Название новой песни вполне литературное, она уже записана, а значит существует и будет сопровождать человечество до Апокалипсиса, предупредил НСН Сергей Шнуров. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на пресс-конференции НСН на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» рассказал о его песне, которая еще не звучала на концертах, но является кодом человечества. 26-27 июля в кинопарке «Москино» проходит фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. Концерт «Ленинграда» завершает второй день мероприятия. Перед началом своего выступления Шнуров рассказал о песне «Гондон», которая была недавно записана на студии «Vintage Records».

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«"Гондон" – это литературное слово. Мы эту песню нигде больше не исполняли, но раз мы ее записали, она существует в информационном пространстве, в ноосфере, как говорил Вернадский. Она уже принадлежит всему человечеству, поэтому песня "Гондон" является тем кодом, который будет сопровождать все человечество до Апокалипсиса, а потом посмотрим», - отметил музыкант.

Лидер «Ленинграда» также объяснил, как выдерживает проходящий сейчас всероссийский тур, в ходе которого группа дает двойные и даже тройные концерты в крупных городах.

«Мне не сложно выступать в таком ритме. Мне нравится выступать, я это люблю. Я понимаю, что очень многим артистам сложно выступать, потому что у них одна и та же программа, они выступают под плейбэк и шутки все отрепетированы. У нас же каждый концерт – это импровизация, мы все время меняем и аранжировки, и порядок песен, как и сами песни, поэтому выступать нам не скучно. Поэтому ты не устаешь. Если бы у меня было написано 15 песен, это было бы "ужасно сложно" (в оригинале другое слово - прим. НСН)», - просветил Шнуров.

Ранее вокалист уже выступившей на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» панк-рок-группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов сравнил мат с «костылями», которые нужны тем, кто не очень владеет мыслью и слогом.