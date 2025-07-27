Прохор Шаляпин женился на шоу

Прохор Шаляпин вновь вступил в брак, правда, всего лишь в формате шоу. Это произошло на телепроекте «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница!», где незнакомые люди создают семью на неделю, чтобы затем принять решение, как жить дальше, пишет издание passion.ru.

Невестой певца стала 37-летняя Ольга Вашурина. Публика о ней узнала благодаря участию и победе в популярном кулинарном шоу «Кондитер». Затем девушка получила предложение работать телеведущей на «Пятнице!».

Накануне СМИ писали, что Виктория Боня познакомила свою 13-летнюю дочь Анджелину с Прохором Шаляпиным. Как заметила Виктория, они оба любят деньги, но не хотят для их зарабатывания ничего делать. Боня добавила, что и ее дочь, и Прохор находятся на релаксе.