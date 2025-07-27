Рассекречена личность жениха дочери Успенской

Татьяна Плаксина представила публике предполагаемого возлюбленного, но не стала объяснять, кто он и чем занимается. Любовь Успенская призналась, что у ее единственной дочери появился молодой человек. А Татьяна недавно выложила в микроблог фотографию в обнимку со своим возлюбленным.

Журналисты СтарХита выяснили, что друга Плаксиной зовут Никита Плотников. Он далек от мира шоу-бизнеса и не является публичной личностью. Никите 27 лет, он на 9 лет ее младше. По информации из социальных сетей, молодой человек занимается строительным бизнесом и увлекается хоккеем.

Возлюбленный 35-летней Татьяны Плаксиной живет на два города — в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее Татьяна неоднократно признавалась, что мечтает найти свою любовь и создать семью.