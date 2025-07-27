Кудрявцева поддержала инициативу по сокращению часов продажи алкоголя

Лера Кудрявцева недавно призналась, что Игорь Макаров страдает от алкогольной зависимости. Лера Кудрявцева заявила, что устала спасать мужа и пытаться скрывать происходящее от дочери.

В тему Лера обнародовала скрин с предложением председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

Политик предложил вернуться к такому режиму продажи алкогольной продукции. который был в СССР: с 11 до 19 часов, пишет thevoicemag.

Телеведущая полностью одобряет эту идею.

«Как относитесь к данному предложению?» — обратилась она к подписчикам.

До этого Лера сообщила, что все попытки лечения Игоря Макарова, включая реабилитационные центры и врачебную помощь, не дали результата. Телеведущая подчеркнула, что устала бороться за мужа, но одновременно боится за его жизнь.