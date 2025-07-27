Чехова объяснила, почему не любит сюрпризы

У Анфисы Чеховой с 2009 по 2017 год был роман с Гурамом Баблишвили. У пары есть общий сын Соломон, родившийся в 2012 году. В 2015 году он оформили отношения официально, но уже через два года разошлись.

Телеведущая эфире шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на телеканале ТВ-3 вспомнила, как во время совместной жизни Гурам устроил ей сюрприз.

Актер приехал к ней в другой город и, пока она была на работе, украсил квартиру – рассыпал лепестки роз, сделал ванну с пеной, расставил свечи. Однако праздник не получился, пишет издание vokrug.tv.

«Я долго стояла в пробке, меня везли домой и хочу просто в туалет. Я такая: „Мне срочно нужно в туалет“. А он говорит: „Подожди, не входи“. Он хотел, чтобы я вошла, увидеть мою реакцию. И это вообще был жуткий сюрприз, потому что он расстроился, что я не изумлялась лепесткам и шампанскому, а просто в туалет побежала», – рассказала Анфиса.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, что пользовалась сайтами знакомств два раза и ее опыт оказался неудачным. В первый раз телеведущая пошла на свидание к человеку с судимостью, от которого ей чудом удалось сбежать.

Во второй раз она познакомилась с женатым мужчиной, который не искал серьезных отношений.