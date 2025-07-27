Пластический хирург оценила внешность Пугачевой

Алла Пугачева посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Там Примадонна оказалась в центре внимания: в частности, публика обсуждала изменившуюся в последнее время внешность певицы. Понятно, что Алла Борисовна сделала несколько пластических операций. И некоторые из них не очень удачно.

Журналисты «Московского Комсомольца» попросили прокомментировать ситуацию пластического хирурга Зухру Балакеримову.

«Алла Борисовна, скорее всего, делала платизмопластику – подтяжку шеи. После проведенной операции у нее образовался довольно грубый рубец. Это говорит о том, что хирургическое вмешательство, мягко говоря, было сделано некачественно. Видимо, Алла Борисовна ранее сделала также и хирургическую подтяжку лица. Из-за этого ее лицо в плане мимики заметно поменялось. Вокруг губ у Пугачевой имеется кисет (многочисленные морщины). Это тоже говорит о том, что оперативное вмешательство было выполнено некачественно. В целом, певица хоть и выглядит для своего возраста неплохо, но погрешности уж очень бросаются в глаза. И их желательно, конечно, устранить», - сказала эксперт.

Алла Пугачева пришла на фестиваль вместе с супругом и сразу же попала в центр внимания поклонников и прессы. Было заметно, что Примадонна чувствовала себя скованно, когда вокруг суетились фотографы.