Бочкарева рассказала, что вымолила своих детей

Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», призналась, что долго не могла родить ребенка. На протяжении пяти лет врачи ставили ей диагноз «бесплодие». А потом случилось чудо, рассказала она журналистам издания 7days.

«Все мои дети —по молитвам. Мне пять лет ставили диагноз “бесплодие”. Первых я вымаливала у Матроны Московской. Младшего — у Александра Свирского. Я тогда сказала: “Если родится сын, назову его Александром”. Так и получилось», — поделилась артистка.

Бочкарева призналась, что каждый из ее троих детей — настоящий подарок судьбы. Старшие дети Ваня и Маша – погодки, им 18 и 17 лет. Младший Саша появился на свет два года назад.

С 2007 по 2014 год Наталья Бочкарева была замужем за адвокатом Николаем Борисовым. В браке родились сын Иван и дочь Мария.

В 2021 году актриса заявила, что состоит во втором браке. Она раскрыла, что ее муж Роман — непубличный человек, занимающийся собственным бизнесом. В 2023-м Бочкарева также сообщила о рождении третьего ребенка — сына Александра.