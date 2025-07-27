Катя Лель рассказала о несчастной любви

Катя Лель в молодости была влюблена в известного ресторатора, по совместительству ее продюсера Александра Волкова. Он был старше ее на много лет, официально женат и воспитывал двух дочерей, сообщают popcake.news.

«Моя самая долгожданная мечта — это родить ребенка в законном браке. Я имею на это полное право. Я женщина, и моя миссия — родить ребенка на этой Земле», — Катя Лель в эфире шоу «Судьба человека» рассказала о той ситуации.

Певица не отрицает — она действительно была искренне влюблена в Александра. Но Катя поняла, что хочет перейти на новый уровень, выйти замуж и стать мамой. Александр не решился на развод со своей супругой. Однако отпускать Лель тоже не хотел.

Волков решил оставить юную артистку ни с чем, лишив финансов, возможности продолжать гастролировать и выступать под своим сценическим именем. Дело дошло до суда, и в 2006 году Лель одержала победу.

Ранее певица Катя Лель обратилась к телеведущей Лере Кудрявцевой, столкнувшейся с алкоголизмом мужа. Артистка, которая сама бросила супруга из-за пристрастия к спиртному, посоветовала звезде экранов не уходить от избранника и пытаться ему помочь.