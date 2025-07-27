Названа причина переноса концерта Егора Крида

Заявленный на 15 августа концерт Егора Крида в Екатеринбурге должен был пройти на «Екатеринбург-Арене», где только танцпол предназначен для 20 тысяч человек. Но его перенесли в значительно меньший по размерам «МТС Live Холл», который вмещает всего 5 тысяч зрителей.

Организаторы мероприятия заявили, что все ранее приобретенные билеты действительны.

Концерт Егора Крида в Екатеринбурге перенесли из-за проблем с продажей билетов. Об этом информирует momenty.org.

По данным СМИ, некоторые медиа Екатеринбурга разыгрывают среди читателей бесплатные билеты.

При этом Крид уже полностью распродал 80-тысячные «Лужники» за месяц до концерта и даже ведет переговоры о дополнительных 6 тысячах мест.