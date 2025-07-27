Названа причина переноса концерта Егора Крида
Заявленный на 15 августа концерт Егора Крида в Екатеринбурге должен был пройти на «Екатеринбург-Арене», где только танцпол предназначен для 20 тысяч человек. Но его перенесли в значительно меньший по размерам «МТС Live Холл», который вмещает всего 5 тысяч зрителей.
Организаторы мероприятия заявили, что все ранее приобретенные билеты действительны.
Концерт Егора Крида в Екатеринбурге перенесли из-за проблем с продажей билетов. Об этом информирует momenty.org.
По данным СМИ, некоторые медиа Екатеринбурга разыгрывают среди читателей бесплатные билеты.
При этом Крид уже полностью распродал 80-тысячные «Лужники» за месяц до концерта и даже ведет переговоры о дополнительных 6 тысячах мест.
«В общем, я к вам с суперновостью, а не попонтоваться! Вы знали, что вы — самая уникальная аудитория в стране? Ведь вчера закончились все билеты на мой стадионный концерт в Лужниках на 80к человек… На днях владелец сайта продаж билетов сказал мне, что за всю историю всех концертов, которые он видел и делал, это первый и самый уникальный случай в истории», – делился Крид.