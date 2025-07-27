Мама рэпера Face* после выхода из психбольницы стала послушницей в монастыре
Мать рэпера Ивана Дремина*, который известен общественности под псевдонимом Face*, после выхода из психиатрической больницы стала послушницей в Благовещенском монастыре Стерлитамака. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщили в Telegram-канале Mash.
Врачи поставили Наталье Дреминой диагноз «полиморфное психическое расстройство» несколько лет назад. Женщина прошла полный курс лечения, после чего пошла в храм и стала сестрой-послушницей.
Теперь мать музыканта изучает Псалтирь, читает Евангелие и Библию. На фоне проблем у нее также ухудшилось здоровье — она резко начала набирать вес. Кроме того, от нее отвернулись все родственники, уточнили в публикации.
18 июля МВД России объявило российского рэпера Ивана Дремина* в уголовный розыск.
Рэпер Face*, покинувший Россию, числится и в базе должников. Сумма неоплаченных штрафов превышает 127 тысяч рублей.
Минюст РФ включил в список иноагентов Ивана Дремина* еще в апреле 2022 года.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.