Пресняков получил травму: «сижу с перебинтованными ногой и рукой»

Владимир Пресняков получил травму, катаясь на самокате. В микроблоге артист сообщил, что он травмировал руку и ногу, катаясь вместе с детьми.

Певец любит играть с младшими сыновьями: 10-летним Артемием и четырехлетним Иваном, пишет издание passion.ru.

«Я буквально за секунду вписываюсь во все, что дети придумывают. Вот сейчас, потому что грохнулся, когда катался на самокате. Это мы вместе погонять решили», — рассказал Владимир.

Гонки закончились не слишком удачно. Но, по словам Преснякова, он не расстроился.

Владимир Пресняков —многодетный отец. У него трое сыновей — 34-летний Никита от союза с Кристиной Орбакайте и несовершеннолетние Артемий и Иван, которых артисту подарила Наталья Подольская.