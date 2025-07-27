Звезда Первого канала выложила фото на яхте в купальнике с декольте

Звезда Первого канала Екатерина Андреева продемонстрировала фигуру в купальнике. Телеведущая опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя Екатерина Андреева была запечатлена в красном слитном купальнике с декольте, который дополнила короткими джинсовыми шортами. Телеведущая также надела голубой платок на голову и солнцезащитные очки. Звезда Первого канала лежала с распущенными волосами на палубе яхты.

© соцсети

До этого Екатерина Андреева снялась в купальнике в Крыму. Телеведущая позировала в чане после парения в бане.

Недавно журналистка раскрыла свои секреты красоты и молодости. Екатерина Андреева рассказала подписчикам, что давно выработала определенные правила, которым строго следует. Телеведущая практически всегда ложится спать в одно и то же время в комнате, где создана «полнейшая темнота» и идеальная температура (от 17 до 20 градусов). Знаменитость также контролирует питание, пьет много воды и тренируется. По словам телеведущей, чудес не бывает, и она ходит к косметологу, чтобы поддерживать кожу в тонусе, но к серьезным хирургическим вмешательствам не прибегала.