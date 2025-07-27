Якубович рассказал, как хочет уйти из жизни

Телеведущий Леонид Якубович хочет уйти из жизни легко и не причинять окружающим неудобств.

Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Для меня это могло бы стать эпиграфом к концу: "Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить". Вот это единственное, о чем я мечтаю", — рассказал Якубович.

Он добавил, что не хочет причинять никому неудобств и предпочел бы, умереть так, «чтобы раз — и все». По его словам, главное — чтобы близкие при этом были здоровы.

Накануне своего 80-летия, которое он отпразднует 31 июля, ведущий отметил, что чувствует себя прекрасно. Он тренируется несколько раз в неделю и продолжает работать.