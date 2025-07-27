Кудрявцева обозначила свою позицию на фоне скандала с Макаровым

Лера Кудрявцева в личном блоге опубликовала стихотворение, в котором дала отпор всем недоброжелателям: «Не согласна быть в ряду несчастных кляч». Об этом пишет passion.ru.

Недавно телеведущая рассказала, что постоянно спасала и лечила Игоря Макарова, но ее усилия оказались напрасными:

«Меня разрывает от беспомощности, от усталости. Я стала „созависимой“».

Позднее хоккеист отреагировал на заявления жены и нецензурно обругал ее:

«Уже просто успокойся и молчи. Достала!»

Лера не стала публично выяснять отношения с супругом. Вместо этого она выложила стихотворение, написанное ее подругой Катей Гордон.

«Говорят, у тети Леры… Непростые времена. Жрет в ночи, не зная меры. Поутру уже пьяна. Три морщины появились, восемь лишних килограмм. И кому она на милость рожу постит в [запрещенной соцсети]?! Ей бы поскромней одеться и под лавкой отсидеться. Ей найти бы темный лаз, сколупнув ресницы с глаз. Только Лера не согласна быть среди несчастных кляч. Потому ищите Леру в новой сетке передач», — говорится в стихотворении.

Напомним, в 2024 году пара уже переживала кризис в отношениях. В январе Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от супруга после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы Игоря Макарова с алкоголем. Спустя время артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать мужа взять себя в руки.