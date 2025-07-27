Эксперт оценила перспективы уголовного дела против Седоковой

Полиция ведет доследственную проверку по заявлению родственников Яниса Тиммы. Семья покойного спортсмена подала в суд на Анну Седокову в России и Латвии, чтобы привлечь ее по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».

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Юрист Илона Гуськова сказала, что, если по итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела по статье 110 УК РФ, Седоковой может грозить до пяти лет лишения свободы. Но подобные дела нечасто завершаются обвинением. Нужна очень четкая доказательная база, пишет издание passion.ru.

«Наказание зависит от обстоятельств: доведение до самоубийства — до 5 лет лишения свободы. Ключевая проблема — доказательная база. Нужно подтвердить прямую связь между действиями Седоковой и трагедией: например, сохраненные угрозы или свидетельства психологического давления», — объяснила эксперт.

Если в деле всплывут прямые угрозы или признаки травли, то шансы на возбуждение дела есть. Но если речь идет лишь о бытовом конфликте, пусть даже остром, то их крайне мало.

«Дело громкое, но крайне неоднозначное», — резюмировала юрист.

Сама Анна Седокова до сих пор никак не комментирует ситуацию. Как рассказывал адвокат, она не выходит на контакт ни с семьей Яниса, ни с его защитой.