Цыганова сообщила, что добилась возбуждения уголовного дела против Дудя*

Вика Цыганова заявила, что вместе с мужем, продюсером Вадимом Цыгановым приложили все силы, чтобы в отношении уехавшего из России журналиста Юрия Дудя было возбуждено уголовное дело, информирует портал passion.ru.

«Мы приложили руку к этому событию, ведь были одними из первых патриотов, кто дал ему интервью. Мы хотели вывести Дудя на чистую воду», - написала Цыганова в Telegram-канале.

Она напомнила, что во время интервью Юрия развлекала тема о том, что пора определиться и выбрать сторону, о борьбе с фашизмом и сионизмом.

«И вот выбора у него больше нет. «Завтра» настало, и теперь Дудь не просто иноагент, а фигурант уголовного дела, который может быть признан изменником Родины. Все его имущество будет конфисковано, а въезд в Россию закрыт навсегда», - резюмировала певица.

Ранее Вика Цыганова назвала Константина Богомолова психически больным бездарем.

*Признан иноагентом на территории РФ.