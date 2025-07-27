Уехавшая из России Машкова расплакалась из-за группы «Би-2»

Актриса Мария Машкова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что расплакалась из-за новой песни «Летний гром» группы «Би-2», релиз которой состоялся 25 июля.

© Соцсети

«У меня сейчас разорвется сердце от одновременного космического соединения боли и любви. <…> Я давно так не плакала... с надеждой!» — написала артистка и поблагодарила коллектив.

Машкова не исключила, что из того миллиона просмотров на YouTube, который набрал клип почти за сутки, 500 тысяч раз — от нее. По словам артистки, композиция со строчками: «Это не бомбы, а просто летний гром», — приравняла ее коэффициент полезного действия к нулю. Она представляет себя на крыше вместе с «Би-2» и верит, что музыканты «синхронно откроют зонты» в случае страшного-страшного звука.

Накануне Машкова раскрывала, что нашла «настоящую работу» в США — стала помощником преподавателя по актерскому мастерству в одной из американских Академий. Она отметила, что наконец-то стала собой гордиться, поскольку ее любят студенты за работу, а не из-за известной фамилии.