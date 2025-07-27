Пелагея выиграла суд у Телегина

Певица Пелагея выиграла суд у бывшего супруга Ивана Телегина. Певица смогла отвезти дочь на море. Она выложила фотографии с наследницей на фоне золотого песка и синего моря. Правда, где именно они с дочерью отдыхают, звезда не сообщила, пишет издание passion.ru.

Ранее у Пелагеи не получалось вывезти малышку на зарубежные курорты. Дело в том, что она была ограничена в такой возможности по решению суда. Отец ребенка Телегин поставил запрет на вывоз ребенка за границу. Пелагея подала апелляцию. И она была удовлетворена.

Артистка в прошлом году жаловалась, что ребенок готовился вылететь с бабушкой на каникулы в Турцию , однако их не пустили в самолет. В итоге девочка расплакалась прямо в аэропорту.

Путевку семилетней Таисии подарила бабушка по случаю окончания первого класса в школе, поэтому девочка «считала дни, собирала панамки», чтобы отправиться на долгожданный отдых на море. Однако офицер таможенной службы в Шереметьево сообщил, что ей запрещен выезд из страны.