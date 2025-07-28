Россиянка предложила Джастину Тимберлейку жениться на ней

Россиянка предложила певцу Джастину Тимберлейку жениться на ней во время концерта. Правда, артист предпочел отвергнуть ее, так как давно женат. Видео публикует Telegram-канал «Блокнот».

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Судя по кадрам, которые распространились в Сети, девушка решила основательно подготовиться к выступлению любимого исполнителя. Она нарисовала огромный плакат, на котором было написано послание для Джастина. Россиянка просила, чтобы он помог ей выйти замуж. На концерте поклонница подошла близко к сцене, и это помогло ей обратить внимание певца.

Сначала Тимберлейк не понимал, чего от него хочет фанатка. Но когда она перевернула плакат, то он осознал – она предлагает ему жениться на ней. Дело в том, что на обратной стороне холста был номер телефона девушки.

«Я действительно женат», - оправдался Джастин, после чего продолжил концерт.

К слову, поклонники в последнее время часто обращаются к звездам на выступлениях с необычными просьбами. Так, сейчас популярно раскрывать пол будущего ребенка во время концертов.

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