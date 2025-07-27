Марк Эйдельштейн может сыграть Юрия Левитана в байопике о дикторе

Актёр Марк Эйдельштейн, снявшийся в «Аноре», теперь может перевоплотиться в одного из самых узнаваемых голосов XX века — Юрия Левитана. Именно его, по словам продюсера Рубена Дишдишяна, хотят видеть в главной роли долгостроя, над которым работают уже больше 10 лет.

«У нас есть сценарий фильма о Юрии Левитане. В дримкасте фигурирует именно Марк Эйдельштейн. Было бы здорово, если бы он согласился», — рассказал Дишдишян ТАСС.

История Левитана действительно киносценария достойна: голос всесоюзного диктора узнавал каждый житель страны, а Гитлер лично объявил его врагом номер один, отдав приказ после взятия Москвы повесить его первым.

Сейчас проект получил второе дыхание — сценарий дорабатывается, команда ищет баланс между исторической точностью и кинематографической драмой.

И хотя раньше роль прочили Константину Хабенскому, возраст не сыграл в его пользу — в сценарии Левитану 27, а актёру уже 53. Зато Эйдельштейн, по мнению продюсера, может попасть в образ идеально.

Ранее Марк решился прыгнуть с парашютом и подробно рассказал об этом в личном блоге.

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