Макаревич* рассказал о нападении акулы на жену

Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, как на его жену напала акула. Об этом сообщает Газета.Ru.

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Музыкант Андрей Макаревич* увлекается изучением акул. Но в какой-то момент его хобби едва не стало губительным для жены Эйнат Кляйн.

«В течение жизни я удовлетворил свою любовь к акулам в полной мере: в последний раз чуть не сожрали мою жену, и я пообещал быть поаккуратнее. Сам за себя-то я отвечу, а жену было бы жалко», — рассказал он.

По словам Макаревича* в тот день его жене повезло чудом — акула укусила за кислородный баллон, который висел на спине женщины.

«Для меня была неожиданной моя реакция: я находился в метрах трех, надо было броситься, но я окаменел, а в голове застряла мысль: „Вот так оно и бывает!“ Мальчик с девочкой, которые нас туда привели, бросились на акулу», — рассказал он.

Позже Кляйн нашла в кислородном баллоне зуб акулы, из которого она сделала кольцо.

Ранее мы писали о том, что Андрей Макаревич* порассуждал на тему своего президентства.

*признан иноагентом на территории РФ.