Дакота написала, что ее карьере пришел конец

Рита Дакота в микроблоге сообщила, что ей запретили выступать в России. Как оказалось, этот запрет был наложен год назад, и певица молчала.

Певица вышла на связь с поклонниками с разбитым сердцем и рассказала о своей боли. В личном блоге артистка и назвала это «концом своей карьеры». По словам певицы, случившееся стало для нее тяжелым ударом — она потеряла «самое главное в жизни».

Артистка подчеркнула, что именно в РФ «осталась ее душа», и теперь ее карьера окончена, пишет портал passion.ru.

«Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества стойко это принять. Это разбило мне сердце… Я потеряла самое главное, что было в моей жизни как у творца: свою миссию, цель, смысл жизни, возможность служить людям, быть рядом с ними, продолжать свои благотворительные проекты, обнимать и соединять людей своей музыкой. И я не знаю, как мне пережить это, не свихнувшись от боли», — сказала Рита.

В начале года муж певицы и композитора Риты Дакоты продюсер Федор Белогай сообщил, что артистка не планирует выступать в России в ближайшее время.

Белогай отметил, что на данный момент у популярной певицы и ее команды «фокус на мир».