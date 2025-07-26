Боня познакомила дочь с Шаляпиным

Виктория Боня активно выводит своею 13-летняя дочь Анджелину в свет и знакомит ее с московской тусовкой. В частности, она представила дочке Прохора Шаляпина. Об этом рассказывают 7days.

В микроблоге Боня написала, что у Анджелины и Прохора много общих взглядов на жизнь. У певца и ее дочери одинаковое отношение к деньгам. Оба считают, что работать — это не для них, предпочитают плыть по течению и ждать, пока миллионы свалятся им на голову.

«И ты, Прохор, на таком же релаксе зарабатываешь известность и деньги. В чем ваш секрет?» - поинтересовалась Боня.

Шаляпин ответил, что нужно любить себя и иметь правильный настрой.

«Ты должна настраивать себя на безбедную, безработную жизнь, чтобы минимум каких-то движений делать и максимум все иметь», - сказал он Анджелине.

Впрочем, следовать этому совету девочке даже проще, нежели самому Прохору.

В будущем Анджелине перейдет по наследству часть миллионов дедушки.

Ранее Виктория Боня показала, что ее 13-летняя дочь кардинально сменила имидж. Юная Анджелина сменила прическу и цвет волос, и теперь у нее пепельный блонд.