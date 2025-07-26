Пугачева попала в центр внимания на фестивале Вайкуле

Лайма Вайкуле вновь проводит фестиваль в Юрмале. В составе участников замечены уехавшие из России артисты и иноагенты. СМИ ранее писали, что часть билетов просто раздавали бесплатно.

Алла Пугачева традиционно не пропускает мероприятие, организованное подругой. Она пришла на фестиваль вместе с супругом и сразу же попала в центр внимания поклонников и прессы. Было заметно, что Примадонна чувствовала себя скованно, когда вокруг суетились фотографы.

Песни Пугачевой захотели запретить

Как пишет «Московский Комсомолец», поклонники активно снимали Аллу Борисовну на камеры мобильников и не скупились на комплименты. Журналисты, в основном представляющие издания из прибалтийских стран, не давали ей в этот вечер прохода.

«Да что ж такое-то! Опять фотосессия! Попробуйте меня только снять плохо!» - пригрозила Пугачева папарацци.

Отметим, участие Примадонны ограничилось присутствием в зале. Ранее поклонники предполагали, что Пугачева может отказаться от поездки из-за инцидента на концерте Вайкуле на Кипре, где ей достались места вдалеке от сцены.