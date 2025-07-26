Газманов-младший показал архивное фото с Децлом

Певец Родион Газманов выложил в микроблоге свое детское фото с рэпером Децлом.

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«Точно не помню, где это мы, но отлично помню с кем. А мальчишка на руках у папы — как раз Децл», — написал он.

Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности, прибывшие на вызов медики не смогли его реанимировать. Артисту было 35 лет, информирует gazeta.ru

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Родион Газманов – российский певец, композитор, поэт, актер и телеведущий. Несмотря на самостоятельные достижения в собственной жизни, Газманов-младший до сих пор ассоциируется с популярнейшей в 90-е годы песней «Люси» и со своим знаменитым отцом, исполнителем легендарного «Эскадрона», Олегом Газмановым.