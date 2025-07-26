Певица Татьяна Тесля возвращается из Чехии в Россию

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тесля рассказала журналистам RT, что в последние годы все, что связано с Россией и русским народом, стало в Чехии восприниматься с враждебностью.

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«В Чехии по возможности все зажимают русскую культуру. Я столкнулась здесь с несколькими отменами постановок русского репертуара, запланированных на очередные театральные сезоны. А то, что все же ставят в театрах, делается так, чтобы исказить содержание и подать в неверном свете», — заявила Тесля.

Татьяна также столкнулась с тем, что режиссер решил внести в постановки «откровенный, острый секс». Когда она выступила против, то потеряла работу.

«Эротика может присутствовать в искусстве, но тут артисток заставляли примитивно раздеваться на сцене. Я не смогла с этим мириться. В конце концов меня уволили», — констатировала Татьяна

Многие российские актеры в поисках лучшей жизни уезжали за границу. Они планировали покорить другие страны и обосноваться там, но не всегда все шло по плану. Иногда они возвращаются в Россию. Одним из таких стал актер Алексей Серебряков, который уехал в Канаду, но теперь вернулся в Россию.