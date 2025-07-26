Сын рассказал о восьмом браке Алибасова

78-летний Бари Алибасов, основатель группы «На-На», по словам его сына, впервые по-настоящему счастлив в браке.

«Его супруга Елена постоянно мне звонит, рассказывает о его состоянии. Каждый раз, когда я приезжаю к нему, он счастливый и довольный. А все потому, что в 75 лет наконец-то у него появились отношения впервые в жизни», — рассказал Бари Алибасов-младший журналистам.

Сейчас супруги вместе живут и работают. Елена открыла кафе в Москве, а Бари периодически там «лицом светит», пишут ura.news.

Бари Алибасов и Елена Калинина поженились в начале 2024 года.

Сын Бари Алибасова попал в скандал из-за квартиры в Нижнем Новгороде

Супруга младше продюсера на 20 лет.

Недавно прошла информация, что супруга Бари Алибасова - младшего после операции по восстановлению сетчатки на одном глазу лишилась зрения.