Поргина назвала размер своей пенсии

Людмила Поргина сообщила, что получает хорошую пенсию. По ее словам, государство платит ей 56 тысяч рублей.

Актриса отметила, что многие пенсионеры выживают только благодаря своему огороду.

«Считаю ее достойной. Многие люди получают по 15–20 тысяч. Как я могу жаловаться? Конечно, я не живу на эти деньги. За годы работы я накопила небольшую сумму, которую потихонечку трачу. Очень надеюсь, что в ближайшие годы у наших граждан повысится пособие по старости», - сказала Поргина.

При этом вдова Николая Караченцова призналась, что за границей, если спрашивают, всегда называет сумму пенсии больше, чем на самом деле, пишет absatz.media.

Вдова Караченцова уехала из России после скандала с «Ленкомом»

Ранее Людмила Поргина рассказала, что арендаторы помогают ее семье держаться на плаву.

По ее словам, во время болезни мужа – Николая Караченцова – семья получила от мэра Москвы Юрия Лужкова помещение площадью 400 метров. Оно расположено в центре столицы. Позже семья выкупила его – теперь получает стабильный доход.