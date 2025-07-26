Самбурская ответила на вопрос о своей внешности

Настасью Самбурскую в микроблоге спросили – не огорчает ли ее то, что у нее слишком широкие плечи. Звезда с иронией ответила. что таким комплексом не страдает, информирует издание super.

«Насчет плечей — ни дня в жизни! Хоть у меня и дисморфофобия», написала Самбурская

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Дисморфофобия, объяснила актриса - состояние, при котором человек все время видит в своей внешности недостатки, зачастую вымышленные.

«Возможно, для кого-то открою новый термин, и вам это поможет разобраться! С вами все нормально!!!» — добавила Настасья.

Прокуратура запретила пускать детей на спектакль с Самбурской

Недавно Настасья Самбурская потратила более 350 тысяч рублей на отдых в Турции. Отель в Белеке, где актриса вместе с подругами провела неделю, обошелся звезде «Универа» минимум в четыре тысячи евро (чуть более 354 тысяч рублей).