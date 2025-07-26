Кудрявцева ответила оскорбившему ее супругу

Лера Кудрявцева откровенно рассказала о проблемах мужа с алкоголем. Игорь Макаров публично оскорбил жену

«Уже просто успокойся и молчи. Достала!» —заявил он в блоге.

Некоторое время спустя Лера опубликовала в соцсетях видео с Аркадием Райкиным со словами:

«Народ по домам начнет сидеть? По телефону будут договариваться? Из дома люди выходить не будут. Животы пойдут. Общая вялость. Мужчины инфантильные. Женщины индифферентные».

Кудрявцева отметила, что «раньше это был юмор, а теперь – реальность».

«Достала»! Макаров публично обрушился на Кудрявцеву

Лера больше не стала писать о своей семейной ситуации. Напротив, она показала, что стресс остался позади и жизнь продолжается. Этим же вечером она отправилась на прогулку со своим другом Андреем Разыграевым, пишет СтарХит.

«Я нажарила картошки, наелась и взяла соседушку своего, погуляли мы сейчас», — рассказала телеведущая.

Похоже, что Лера съехала из загородного дома и проводит время в своей квартире в Москве.