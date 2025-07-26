Боня показала последствия «уколов красоты»

Виктория Боня сейчас находится в Москве. Она участвует в проектах и съемках, посещает мероприятия, встречается с друзьями. И не забывает о собственной внешности. 45-летняя телеведущая показала, как медик Александр делал ей уколы красоты.

Видео было честным, без фильтров. Виктория продемонстрировала шею в красных «пузырьках» сразу после процедуры

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Боня пытается привести кожу шеи в порядок и избавиться от «колец Венеры», пишет издание thevoicemag.

«У меня сегодня плюс ко всему день ботокса. Если вы заметили, вот эти жуткие и надоедливые линии — мы их таким образом с Сашей корректируем», — сказала она.

Ранее знаменитость заявила, что в минимальных дозах применяет препарат «Мунджаро» (лекарство для борьбы с сахарным диабетом, также многими используется для похудения) из-за отсутствия тонкой талии, которая не появляется, несмотря на тренировки. Также она добавила, что, если у нее в организме задерживается жидкость, это выглядит как лишний вес.