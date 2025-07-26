Боня показала последствия «уколов красоты»
Виктория Боня сейчас находится в Москве. Она участвует в проектах и съемках, посещает мероприятия, встречается с друзьями. И не забывает о собственной внешности. 45-летняя телеведущая показала, как медик Александр делал ей уколы красоты.
Видео было честным, без фильтров. Виктория продемонстрировала шею в красных «пузырьках» сразу после процедуры
Боня пытается привести кожу шеи в порядок и избавиться от «колец Венеры», пишет издание thevoicemag.
«У меня сегодня плюс ко всему день ботокса. Если вы заметили, вот эти жуткие и надоедливые линии — мы их таким образом с Сашей корректируем», — сказала она.
Ранее знаменитость заявила, что в минимальных дозах применяет препарат «Мунджаро» (лекарство для борьбы с сахарным диабетом, также многими используется для похудения) из-за отсутствия тонкой талии, которая не появляется, несмотря на тренировки. Также она добавила, что, если у нее в организме задерживается жидкость, это выглядит как лишний вес.
«Я квадрат. У меня никогда не было выраженной талии. Я делаю это для того, чтобы был рельеф. В прошлом году я скинула девять килограммов за месяц», — объяснила автор поста.