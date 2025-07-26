Невеста Лепса похвасталась сумкой почти за миллион

Аврора Киба в микроблоге похвасталась новой брендовой сумочкой. Стоимость такого аксессуара, как пишут 7days, достигает 900 тысяч рублей.

«Улов», —подписала девушка фотографию с обновкой, не уточнив, купила она ее самостоятельно или это подарок Лепса.

Впрочем, как пишут СМИ, у Авроры денег больше, нежели у певца. По слухам, ее мама унаследовала от покойного мужа внушительный бизнес, приносящий миллионы, а также немалое количество жилой и коммерческой недвижимости. А у Лепса —прибыль от продюсерского центра в 8 миллионов в год, деньги за концерты. Кроме того. у него еще трое детей от предыдущего брака, которых нужно содержать.

Напомним, что, по данным СМИ, общая стоимость недвижимости семьи Авроры достигает 3 миллиарда рублей. У матери девушки есть бизнес, который приносит ей 32 миллиона рублей в год.