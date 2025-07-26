Стало известно, какой недвижимостью владеет Ефремов

Михаил Ефремов снова попал скандал. Сейчас в СМИ и социальных сетях обсуждается информация о возможном разводе актера с женой Софьей Кругликовой. Журналисты издания Super решили выяснить, что будут делить супруги, если дело дойдёт до суда.

По данным инсайдера, приближенного к семье, Ефремовым является собственником пяти квартир.

Это апартаменты на Ростовской набережной площадью 67 квадратных метров, на Никитском бульваре размером 66 квадратов, в Плотниковом переулке – 148, на Тверской улице - 100, и на улице Ефремова - 93 квадратных метров.

Софьи Кругликовой есть квартира на Ленинградском проспекте.

Предположительно, общая стоимость недвижимости составляет полмиллиарда рублей.

Стало известно о новой квартире любовницы Ефремова

С Софьей артист состоит в официальном браке с 2002 года. У Ефремова и Кругликовой трое совместных детей: 20-летняя Вера, 18-летняя Надежда и 15-летний Борис. У актера также есть трое детей от предыдущих браков.