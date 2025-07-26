Настя Ивлеева поделилась редкими свадебными кадрами

Настя Ивлеева, похоже, решила напомнить публике, что она не только амбассадор провокаций, но и законная жена. 34-летняя блогерша выложила атмосферное видео с собственной свадьбы с предпринимателем Филиппом Бегаком.

Под нежную композицию Video Games Ланы Дель Рей молодожёны идут по каменной лестнице, держась за руки, — как в кино.

Церемония прошла в конце мая в Ялте и, по слухам, была организована по всем канонам светской секретности. Для торжества пара арендовала один из самых дорогих отелей на побережье — около 4 млн рублей за уединённый праздник.

Гостей было немного, но хватило, чтобы возник скандал: маму жениха не позвали, и это, по информации СМИ, её сильно расстроило.

Чтобы предотвратить утечку фото и видео, у персонала якобы изъяли телефоны, а за всем следили камеры наблюдения. В день Х Ивлеева сменила два платья: сначала — кружевное с фатой от Ulyana Sergeenko, потом — белое с накидкой из перьев.

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