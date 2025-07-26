«Достала»! Макаров публично обрушился на Кудрявцеву

Кудрявцева несколько недель назад сообщила подписчикам, что терпит поражение в борьбе за мужа. А Игорь Макаров в блоге в резких выражениях обратился к супруге. Оказалось, что спортсмену не нравятся откровения звезды.

«Уже просто успокойся и молчи. Достала!» — сорвался он на Леру

Кудрявцева выложила голосовое сообщение, в котором не сдерживала рыданий.

«Я делала все, что могла. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать. На работе — улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума. И только очередной рехаб давал мне возможность „продышаться“. Но невозможно ничего сделать. Просто невозможно», - призналась телеведущая.

Лера извинилась за крик души, но сил бороться у нее уже не осталось, пишет СтарХит.

«Меня поймут только те, кто сталкивался с алкоголизмом близких. Остальные нет. Молю, не добивайте. Лежачего не бьют…И да. Это крик моей души. Впервые. Простите еще раз. Да в принципе можете добивать. Я справлюсь. Я просто обычный человек. Обычная женщина. Как все. И мне сейчас невыносимо больно», — сказала Лера.

Кудрявцева тратит миллионы, чтобы избавить мужа от недуга

Проникновенный пост в личном блоге Леры спровоцировал бурные обсуждения. Критик Сергей Соседов порекомендовал Кудрявцевой спасать в первую очередь себя и расстаться с хоккеистом, а вот шоумен Илья Сорокин предположил, что супруги вряд ли разойдутся.