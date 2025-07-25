«Психически больной»: Вика Цыганова набросилась на мужа Собчак

Вика Цыганова назвала Константина Богомолова психически больным бездарем. Об этом стало известно из соцсетей.

© Passion.ru

Певица Вика Цыганова отреагировала на недавнее присвоение Константину Богомолову звания Заслуженного деятеля искусств. По словам знаменитости, режиссер получил звание вовсе не из-за театральной деятельности.

«Лучше бы помалкивал этот напыщенный бездарь, которого вся страна знает не как режиссера, а как мужа Собчак. Получил звание через фамилию жены — сиди и помалкивай», — заявила она.

После того, как Богомолов получил звание, на него обрушилась критика — впрочем он заявил, что новые поколения еще будут мечтать увидеть его постановки и поработать с ним.

«Психически больной режиссёр Константин Богомолов назвал тех, кто ужаснулся присвоению ему звания заслуженного деятеля искусств России, „скучными и недалёкими“. Себя же он видит гением, которым будут восторгаться „новые и новые поколения“. Гений, разве что среди удобрений!» — добавила Цыганова.

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова посоветовала Насте Ивлеевой обратиться к Богу.